В Японии арестовали женщину, морившую голодом дочь ради страховки при госпитализации

За пять лет ее ребенок попал в больницу 39 раз

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Японская полиция арестовала 34-летнюю женщину, которая, как утверждается, сознательно морила голодом свою восьмилетнюю дочь, чтобы вызвать у нее крайне низкое содержание глюкозы в крови и получать при госпитализации ребенка положенные по закону страховые денежные выплаты. Матери предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью и мошенничестве, сообщило во вторник национальное общественное телевидение.

По данным следствия, арестованная за последние пять лет 39 раз добивалась госпитализации своей истощенной дочери. Таким образом она заработала около 5,7 млн иен (более $41 тыс. по текущему курсу). Предъявленные обвинения арестованная отвергает.

В частности, в январе женщина, занятая на почасовой работе в городе Дайто на юго-западе главного японского острова Хонсю, в очередной раз поместила свою дочь в госпиталь с симптомами гипогликемии - патологического состояния, характеризующегося опасным снижением концентрации глюкозы в крови. Перед этим мать вновь долгое время морила девочку голодом и давала ей некоторые лекарства. Сотрудники больницы подняли тревогу в феврале, когда случайно услышали, как эта женщина требует от своей госпитализированной дочери ничего не есть и побольше спать.