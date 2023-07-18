В Минобороны заявили об уничтожении 17 беспилотников, участвовавших в попытке атаки Крыма

Средствами РЭБ были подавлены еще 11 аппаратов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные за прошедшую ночь пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма с использованием 28 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что 17 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а остальные 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в Минобороны.