18 июля, 04:40,
обновлено 18 июля, 04:43
Военная операция на Украине

В Минобороны заявили об уничтожении 17 беспилотников, участвовавших в попытке атаки Крыма

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Средствами РЭБ были подавлены еще 11 аппаратов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные за прошедшую ночь пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма с использованием 28 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что 17 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а остальные 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в Минобороны. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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