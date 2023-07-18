18 июля, 04:47

В Японии с 3 по 9 июля из-за жары госпитализировали почти 4 тыс. человек

Министр по административным делам и коммуникациям Такэаки Мацумото отметил, что большинство пострадавших - люди пожилого возраста

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. По крайней мере 3 964 человека были госпитализированы в Японии с 3 по 9 июля с тепловыми ударами, показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 737 человек. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр по административным делам и коммуникациям Такэаки Мацумото.

"Более половины пострадавших - пожилые люди. Мы призываем население к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды", - подчеркнул глава ведомства.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. В последние дни в многочисленных районах страны была зафиксирована температура выше 35 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев. 

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