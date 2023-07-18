В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

Глубина очага составила 15 км

ТАШКЕНТ, 18 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировали на территории города Кувасай в Ферганской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня, 18 июля, в 08:45 (06:45 мск) на территории города Кувасай Ферганской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Глубина очага составила 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 251 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в Кувасае сила подземных толчков составила 3 балла, Фергане - 2-3 балла, в других близлежащих районах от 2 до 3 баллов.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.