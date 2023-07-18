Из аэропорта Новокузнецка из-за тумана задержали вылет четырех самолетов

В связи с задержками рейсов начаты надзорные мероприятия, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Туман стал причиной задержки вылета четырех авиарейсов из аэропорта Новокузнецка. Время вылета самолета в Санкт-Петербург перенесли на 16 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По метеоусловиям (туман) в аэропорту Новокузнецк задержано четыре рейса", - сообщили в пресс-службе.

Так, самолет в Казань компании Nordwind вылетел в 09:51 (05:21 мск) с задержкой в 1,5 часа, в Москву компании "Аэрофлот" вылетел в 11:03 (07:03 мск) с задержкой в три часа. Также вылет рейса S7 в Москву перенесли с 06:40 (02:40 мск) на 12:30 (08:30 мск). Рейс в Санкт-Петербург компании Nordwind запланирован на 21:30 (17:30 мск), по расписанию - 05:25 (01:25 мск). Также задержан прилет двух самолетов.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что начаты надзорные мероприятия в связи с задержками. "Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова объявлена задержка выполнения шести авиарейсов из Новокузнецка и в обратном направлении с максимальной продолжительностью около 16 часов", - добавили в ведомстве.