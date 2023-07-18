Суд арестовал по делу Блиновской 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и Подмосковье

Как отметили в пресс-службе Пресненского суда, решение обжаловано, но не вступило в силу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также столичная элитная квартира. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда, решение об аресте квартир и нежилых помещений обжаловано, но не вступило в силу.

"Постановлением Пресненского суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места", - рассказала пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, арест наложен как на элитные квартиры в центре столицы и в Ярославле, так и на нежилые помещения в Москве и области.

В Пресненском суде вместе с тем подтвердили ТАСС информацию об аресте денежных средств, золотых коллекционных монет и различной валюты по делу Блиновской, отметив, что это решение также было обжаловано представителями блогера.