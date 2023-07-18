На Кубани на трассе М-4 столкнулись семь легковых автомобилей, грузовик и бензовоз

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Семь легковых автомобилей, грузовик и бензовоз столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, в результате чего пострадали два человека. В результате ДТП возникла пробка в 10 км, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник.

"Массовое ДТП на М-4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз. Предварительно установлено, что в 23:45 мск 17 июля водитель грузовика DAF с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai и столкнулся с ним. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась еще с четырьмя попутными автомобилями. Большегруз DAF продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada. Также из-за аварии возникла пробка длиной около 10 км от 1 399-го км трассы М-4 "Дон".