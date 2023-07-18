На Камчатке привлекли к ответственности родителей подростков, повредивших надгробия

Им назначили штраф, детей поставили на профилактический учет

ТАСС, 18 июля. Родителей подростков привлекли к ответственности на Камчатке за то, что дети разрушили 15 надгробий на сельском кладбище, в том числе они повредили памятник ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в прокуратуре.

"В Эссо родители несовершеннолетних, разрушивших 15 надгробий, привлечены к ответственности. <…> Трое 13-летних несовершеннолетних повредили 15 надгробных памятников, в том числе ветерана Великой Отечественной войны. Поскольку дети не достигли возраста уголовной ответственности, в возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) отказано", - говорится в сообщении.

Материалы проверки рассмотрены на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родители и законные представители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) с назначением штрафов. Подростки поставлены на профилактический учет. Образовательные учреждения проведут дополнительные мероприятия по формированию ответственного отношения к местам захоронения умерших.

Принимаются меры по восстановлению поврежденных памятников.