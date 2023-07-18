18 июля, 05:22

В Новосибирске задержали бизнесмена после гибели подростка на высотных работах

Ему вменяют статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель, допустивший до высотных работ на стройке двух подростков, один из которых погиб в результате обрыва тросов, задержан в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области во вторник.

"Индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста. <...> В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения", - рассказали в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемому вменяют статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошел 15 июля на строительстве многоэтажного здания в Заельцовском районе. Два подростка выполняли высотные работы по обработке швов. Из-за обрушения кирпичной кладки и обрыва тросов 15-летний подросток сорвался и погиб, а его 17-летний брат получил травмы и был госпитализирован. К работам их привлек 47-летний промышленный альпинист, заключивший субподрядный договор с ныне задержанным предпринимателем. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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