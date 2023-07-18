В Югре за сутки потушили 12 природных пожаров

Всего ликвидировали возгорания на площади более 2,3 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели потушили 12 природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади более 2,3 тыс. га. В настоящее время действуют 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона во вторник.

"По данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, по состоянию на утро 18 июля 2023 года, в Югре действуют 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 5 859,65 га. К их ликвидации и локализации привлечены 407 работников Авиалесоохраны Югры, главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия", - сказано в сообщении.

За сутки в регионе ликвидировали 12 лесных пожаров на общей площади более 2,3 тыс. га.

В понедельник в Югре действовали 24 лесных пожара на общей площади 7 636,8 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га, 394 лесных пожара на площади 39 654,62 и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.