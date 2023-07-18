В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения и покинули больницу

В региональном Минздраве сообщили, что еще один пациент остался в госпитале

ТАСС, 18 июля. Четверо из пяти заболевших сибирской язвой в Туве самовольно покинули республиканскую больницу, где находились на лечении. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава во вторник.

"В республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. На лечении продолжает находиться один пациент", - говорится в сообщении. О факте отказа от лечения экстренно сообщили в республиканское управление Роспотребнадзора.

Состояние всех пяти заболевших, отмечают медики, удовлетворительное, однако в соответствии с санитарными нормами и правилами, они могут быть выписаны только после полного заживления (эпителизации) кожных проявлений болезни. "Передача инфекции от человека к человеку крайне редка, но возможна, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления", - добавили в министерстве. Позже ТАСС сообщили в региональном правительстве, что местоположение самовольно ушедших больных установлено, они взяты под амбулаторное наблюдение. "Они не заразны", - добавил собеседник агентства.

Прокуратура Республики Тыва 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. 6 июля диагноз подтвердился еще у четверых человек. Все заболевшие доставлены в республиканскую больницу.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.