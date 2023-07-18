В Челябинске дома в двух поселках остались без газоснабжения из-за ДТП с лесовозом

В администрации Карталинского муниципального района сообщили, что ведутся аварийно-восстановительные работы

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Лесовоз в Челябинской области повредил стойку газопровода, в результате без газоснабжения остались здания в поселке Джабыке Карталинского района (население 734 человека) и в поселке Париже (население 1,5 тыс. человек) Нагайбакского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Карталинского муниципального района.

"На пульт диспетчера ЕДДС Карталинского района поступило сообщение от очевидца, что между поселками Запасное и Джабык водитель лесовоза повредил стойку газопровода. В результате произошла частичная разгерметизация газопровода. В настоящее время без газоснабжения остаются 196 жителей поселка Джабык Карталинского района и абоненты в поселке Париж Нагайбакского района", - сказали в пресс-службе.

В администрации пояснили, что в район происшествия направлены силы и средства 9-го отряда МЧС, пожарной части 267, отдела ГИБДД, а также АО "Газпром газораспределение Челябинск" (в Локомотивном городском округе). Аварийно-восстановительные работы ведутся.

Комментарием пресс-службы администрации Нагайбакского района ТАСС не располагает, как и комментарием пресс-службы АО "Газпром газораспределение Челябинск".

В пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщили журналистам, что под отключение газа попало 642 частных дома (1 605 человек). Планируется, что аварийные работы будут завершены 18 июля, затем будет проводиться пуск газа и подомовой обход. Ориентировочно газ в домах появится 19-20 июля.