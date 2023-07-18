Суд 29 августа рассмотрит новый протокол на "Иви" за показ детям кино с ЛГБТ

Онлайн-кинотеатру грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы рассмотрит 29 августа новый протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви", составленный из-за показа фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений с неверной возрастной маркировкой. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Суд назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), на 29 августа, в 15:00", - сказали в суде.

О том, что Роскомнадзор составил еще один протокол по статье 6.21.2 КоАП РФ в отношении онлайн-кинотеатра "Иви", стало известно днем ранее. По этой статье юридическому лицу грозит штраф в размере до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В пресс-службе "Иви" отметили, что основанием для составления протокола стала маркировка ниже "18+" четырех фильмов в соответствии с прокатными удостоверениями Минкультуры.

Ранее суд оштрафовал "Иви" на 1 млн рублей за неверную возрастную маркировку фильма "Идеальные незнакомцы". В онлайн-кинотеатре сообщали ТАСС, что провели работу по ограничению доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением "18+", специалисты "Иви" продолжают ручную и автоматизированную проверку контента.

По аналогичной статье ранее были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".