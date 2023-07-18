18 июля, 06:03

В Югре компания погасила долг в 5 млн рублей по иску прокуратуры

"СК "Лидер" также выплатила компенсацию за несвоевременную оплату труда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Компания "СК "Лидер" в Ханты-Мансийске погасила задолженность перед работниками в размере свыше 5 млн рублей, а также выплатила компенсацию за несвоевременную оплату труда по иску прокуратуры. Об этом сообщили ТАСС  в пресс-службе прокуратуры Югры.

"В Кондинском районе погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 5 млн рублей. Прокуратура Кондинского района по обращениям граждан провела проверку соблюдения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы в ООО "СК "Лидер". <...> В связи с этим прокуратура внесла директору организации представление, по результатам рассмотрения которого задолженность полностью погашена, а также выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что предприятие имело задолженность перед работниками за январь - май 2023 года.

Компания ООО "СК "Лидер" оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения на территории городского поселения Междуреченский в ХМАО. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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