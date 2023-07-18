В Приангарье возобновят поставку топлива на котельную в Свирске

В городе отключили горячее водоснабжение после того, как частная компания, несмотря на гарантийные письма, прекратила поставку отходов лесопиления на котельную

ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Компания "Тм Байкал", которая ранее перестала поставлять городу Свирску Иркутской области древесные отходы на водогрейную котельную, возобновит обеспечение теплоисточника топливом. Горячую воду, отключенную в городе с 10 июля, вернут на этой неделе, сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Горячую воду в Свирске включат на этой неделе. <…> Вопрос был решен на совещании, которое состоялось по инициативе парламентариев. <…> Было принято решение о подготовке графика расчетов между администрацией Свирска и ООО "Тм Байкал". Представители поставщиков согласились обеспечить поставку древесного топлива в котельную", - говорится в сообщении.

Мэр Свирска Владимир Орноев на совещании рассказал, что водогрейная котельная обеспечивала компании "Тм Байкал" безотходное производство, потому что отходы лесопиления использовались в качестве топлива. Фирма также была освобождена от обязанности перечислять в местный бюджет плату за негативное воздействие и тратить деньги на содержание отходов лесопиления на городском полигоне. "Но сейчас объем отходов снизился, их хватает только на собственные нужды предприятия. Мы рассматривали различные варианты решения этой ситуации, в том числе искали альтернативных поставщиков в других районах, но это не дало нужный результат", - приведены в сообщении слова Орноева.

Власти Свирска решили отключить в городе горячее водоснабжение после того, как частная компания, несмотря на гарантийные письма, прекратила поставку отходов лесопиления на котельную. Планировалось, что горячей воды не будет до 15 сентября - начала отопительного сезона, когда запустят в работу ТЭЦ.

Прокуратура Иркутской области 11 июля сообщала, что мэру Свирска и городской ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений в связи с отключением горячей воды.

Город Свирск с населением 15,5 тыс. человек находится примерно в 140 км от Иркутска.