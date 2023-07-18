18 июля, 06:46

В Прикамье умерла девушка, которую поджег подросток

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Девушка, которую поджег подросток в поселке Октябрьский Пермского края, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона во вторник.

"Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - сообщили в Минздраве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае и задержали подозреваемого. По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, 8 июля в поселке Октябрьский девушку облил горючей жидкостью и поджег ее несовершеннолетний знакомый. Девушка с обширными ожогами была госпитализирована. Решением Октябрьского районного суда Пермского края подросток арестован на два месяца. 

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