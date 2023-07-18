В пяти провинциях Турции продолжаются лесные пожары

Выгорели сотни гектаров леса, сообщает агентство Ihlas

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Часть вспыхнувших в Турции в течение последних полутора суток лесных пожаров взята под контроль, выгорели сотни гектаров леса. Об этом во вторник сообщает агентство Ihlas.

Уже более 38 часов продолжается тушение огня в провинции Чанаккале на северо-западе страны. В ликвидации лесного пожара заняты более 20 единиц авиатехники, десятки наземных расчетов и почти 500 человек. Пожарным с утра вторника стало проще контролировать распространение огня из-за снижения интенсивности ветра.

В провинции Текирдаг в европейской части Турции выгорело 300 гектаров лесов в уезде Малкара. Отсутствие ветра помогло пожарным сдержать огонь, сейчас идет остужение леса. Эвакуированы семь деревень. Крупное возгорание произошло в юго-восточных провинциях Диярбакыр и Хатай. В Диярбакыре власти были вынуждены эвакуировать шесть домохозяйств в уезде Лидже, к которым подбирался огонь. Очаги возгорания зарегистрированы в нескольких сельских районах. Пожарные пока работают над тем, чтобы сдержать распространение огня.

Как сообщил журналистам глава правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD Юнус Сезер, "масштаб пожара в Хатае поначалу напугал власти, но после двух суток работы с ним удалось частично справиться". Власти ожидают, что в течение дня смогут полностью локализовать пожар.

Кроме того, лесной пожар вспыхнул и в провинции Мерсин на юге страны. Во всех регионах, где бушует огонь, в тушении принимает участие авиация. Более мелкие по масштабу возгорания пытаются ликвидировать силами наземных расчетов, но если это не помогает, то из других районов оперативно перебрасываются вертолеты и самолеты-амфибии.

В Турции уже неделю стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также устраивать пикники и разводить огонь во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдение противопожарных мер.