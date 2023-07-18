В Ленобласти понизили ранг пожара возле полигона твердых бытовых отходов

В Комитете правопорядка и безопасности региона сообщили, что открытого горения нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Ранг пожара возле свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области понижен до №1, площадь тления составляет около 3 тыс. кв. м, открытого горения нет, сообщили ТАСС во вторник в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

"Площадь тления составляет примерно 3 тыс. кв. м. Открытого горения не наблюдается. Ранг пожара понижен до №1, вся задействованная техника остается в работе, включая грузовую. Задействованы 7 единиц пожарной техники, в том числе из соседних районов. Вода подается от водоисточника за 250 м, на который установлено 4 пожарных автомобиля, задействована пожарно-насосная станция", - рассказали в пресс-службе комитета.

На месте работают пожарные Леноблпожспас и Санкт-Петербурга. "Основные усилия направлены именно на то, чтобы не допустить распространение горения на лес и на мусор рядом", - добавили в комитете.

Информация о пожаре поступила днем 17 июля, площадь возгорания изначально составляла 800 кв. м. Из-за усиления ветра скорость распространения огня увеличилась, площадь пожара выросла к вечеру до 3 тыс. кв. м. В 21:07 мск 17 июля пожар был локализован.