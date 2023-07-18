В Угличе предотвратили подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании россиянки, собиравшей данные об объекте критической инфраструктуры

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ФСБ сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению теракта"), которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.