ФСБ заявила, что задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию Киева

По данным российской спецслужбы, Киев интересовали координаты с места ГЭС, они намеревались устроить там взрыв

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС. Это следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое предоставил ТАСС Центр общественных связей ФСБ России.

Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты с места ГЭС, они намеревались устроить там взрыв. "В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута", - сказано в опубликованном тексте переписки.

Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.

ФСБ ранее во вторник сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. У нее изъяты средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.