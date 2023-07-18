В Москве задержали мужчину, который попытался поджечь Мавзолей Ленина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве, его задержали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне около 22:00. Неадекватный мужчина подошел к Мавзолею Ленина и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью. Возгорания не последовало. Правоохранители оперативно задержали нарушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины составлен протокол по статье "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Мавзолей повреждений не получил.