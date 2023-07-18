18 июля, 07:33

Инфраструктуру ж/д станции Матвеевской в Москве повредили при перевозке рельсов

Движение на Киевском направлении осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инфраструктура станции Матвеевская была повреждена при перевозке рельсов. Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) осуществляется в штатном режиме, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале МЖД.

"В 05:09 на перегоне Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная Киевского направления во время перевозки рельсов произошло нарушение габарита груза, <...> была повреждена пассажирская инфраструктура на платформе №1 станции Матвеевской. В результате происшествия никто не пострадал", - значится в публикации.

Сейчас работники завершили уборку поврежденных конструкций на платформе, а также открыли ее для высадки и посадки пассажиров. Движение на Киевском направлении осуществляется в графике.

В компании добавили, что на МЖД создали штаб для выяснения причин произошедшего. 

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