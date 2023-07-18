Таможенники изъяли 2 кг наркотиков из Китая, идущих в Новосибирск под видом косметики

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Таможенники обнаружили в посылке из Китая, адресованной жителю Новосибирска, около 2 кг синтетических наркотиков в пакетах для косметики. Запрещенные вещества изъяли в одной из служб экспресс-доставки, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления во вторник.

"В помещении одной из служб экспресс-доставки таможенники изъяли экспресс-курьерское отправление из Китая, направленное в адрес жителя города Новосибирска. В посылке находились четыре пакета, на двух из которых имелась маркировка, что это косметический ингредиент природного происхождения. В документах указывалось, что в упаковке маски для лица. Однако заключение эксперта установило, что в двух пакетах с маркировкой содержится вещество MDMB-INACA весом 1992,5 г, которое является аналогом наркотического средства", - сообщили в таможенном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Максимальная санкция по ней предусматривает пожизненное заключение и штраф до 1 млн рублей.