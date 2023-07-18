18 июля, 07:38

В Москве полицейский возле военкомата случайно выстрелил в коллегу из автомата Калашникова

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Пострадавший госпитализирован с ранением в живот

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полицейский случайно выстрелил из автомата в коллегу возле военкомата на севере Москвы, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел возле Коптевского военкомата во время дежурства. Один из полицейских по неосторожности выстрелил в коллегу из автомата Калашникова. Пострадавший госпитализирован с ранением в живот", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина получил легкое ранение.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником ОМВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги. "Пострадавший направлен в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни сотрудника нет", - сказал собеседник агентства. Виновник происшествия на время проверки отстранен от служебных обязанностей. 

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© Информационное агентство ТАСС
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