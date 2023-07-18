В Польше из-за падения самолета на ангар погибли пять человек

Еще семь получили ранения

ТАСС, 18 июля. Падение самолета Cessna на ангар с людьми в центральной части Польши привело к смерти пяти и ранениям семи человек. Итоговые данные по этой катастрофе передают во вторник польские спасательные службы.

"Крушение самолета в Хрцинне затронуло 15 человек. Пять человек погибли, семеро получили ранения, трое не пострадали", - приводит Польское агентство печати слова представителя пожарной охраны республики Моники Новаковской-Брынды.

Катастрофа произошла в понедельник в 40 км от Варшавы на территории небольшого летного поля. Самолет, использующийся для поднятия в воздух парашютистов, во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где люди прятались от непогоды.

Как сообщили спасатели, на борту самолета находились три пилота. Один из них погиб, второй получил ранения, третий не пострадал.

Среди пострадавших из числа находившихся в ангаре есть шестилетний мальчик, который находился на аэродроме с мамой. В тяжелом состоянии в больницы доставили двух мужчин в возрасте 40 лет. У одного из них черепно-мозговая травма, у второго - повреждение грудной клетки.

Ответственные службы приступили к выяснению обстоятельств случившегося. "Предположительной причиной можно назвать метеоусловия", - сказала Новаковская-Брында. По данным СМИ, в самолете не было бортового самописца, данные с которого могли бы прояснить причины трагедии.