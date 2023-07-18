18 июля, 08:08
Военная операция на Украине

В Белгородской области зафиксировали более 80 прилетов со стороны ВСУ за сутки

Пострадавших нет

ТАСС, 18 июля.  Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 80 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, а также сбросили 5 гранат с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате обстрелов было отключено электроснабжение в нескольких селах Краснояружского района, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. По селам Щетиновка и Нехотеевка - по одному артиллерийскому снаряду. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА три гранаты. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Борисовском районе из миномета украинские войска обстреляли окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка - зафиксированы 24 и 6 прилетов соответственно. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка - противник выпустил 7 снарядов, в Шебекинском городском округе над городом Шебекино сбит один беспилотник. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное - 6 , по селу Середа - 5, также в этом селе ВСУ сбросили с БПЛА 5 взрывных устройств. Как уточнил губернатор региона, за сутки ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

"В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено шесть артиллерийских снарядов, по окраине хутора Ново-Репяховка - четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка - три, между селами Колотиловка и Репяховка - один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. Также на окраине села Прилесье противник сбросил с квадрокоптера две гранаты. Обошлось без последствий", - написал Гладков, уточнив, что в результате обстрела произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье, в части из них электроэнергию уже вернули. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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