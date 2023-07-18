В Ярославской области суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.

ФСБ ранее во вторник сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. У нее изъяты средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, женщина вела переписку с украинскими спецслужбами, ее ориентировали на сбор информации о ГЭС. Координаторов интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв.