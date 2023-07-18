Бывшего вице-мэра Миасса освободили от наказания по делу о продаже земельных участков

В пресс-службе суда сообщили, что причиной стало истечение срока давности приговора

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Миасский городской суд (Челябинская область) во вторник признал бывшего вице-мэра города Миасса Василия Сороку виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков по заниженной цене. Ему назначили условное наказание, от которого освободили за истечением срока давности, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Обвиняемый был признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов). Решением Миасского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно. Суд освободил его от наказания за истечением срока давности", - сказали в пресс-службе суда.

В 2021 году сообщалось, что бывшему заместителю главы администрации Миасского городского округа предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, бывший чиновник в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. В результате ущерб для Миасского городского округа превысил 10 млн рублей.