18 июля, 08:26
Военная операция на Украине

В Курской области произошло возгорание на машинно-тракторном дворе после обстрела ВСУ

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пожар потушили

ТАСС, 18 июля. Возгорание произошло на территории машинно-тракторного двора "Победа" в Курской области после обстрела со стороны Украины, повреждены два дома. Об этом сообщил во вторник глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Повреждения получили 2 домовладения. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание", - написал Старовойт.

Он уточнил, что пожар потушен. Власти окажут собственникам поврежденного жилья помощь в восстановлении. Всего зафиксировано четыре прилета. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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