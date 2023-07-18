В Курской области произошло возгорание на машинно-тракторном дворе после обстрела ВСУ

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пожар потушили

ТАСС, 18 июля. Возгорание произошло на территории машинно-тракторного двора "Победа" в Курской области после обстрела со стороны Украины, повреждены два дома. Об этом сообщил во вторник глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Повреждения получили 2 домовладения. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание", - написал Старовойт.

Он уточнил, что пожар потушен. Власти окажут собственникам поврежденного жилья помощь в восстановлении. Всего зафиксировано четыре прилета.