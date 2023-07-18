В Октябрьском районе Югры сняли режим ЧС

Всего в регионе продолжают действовать 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Власти Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа сняли режим чрезвычайной ситуации в муниципальных лесах из-за природных пожаров. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Югры.

"На территории Октябрьского района снят режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов региона, в настоящее время Октябрьском районе природных пожаров не зафиксировано. Всего на утро 18 июля в регионе действуют 24 лесных пожара на общей площади 6 158,75 га. К их ликвидации и локализации привлечены 407 работников Авиалесоохраны Югры, главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Режим ЧС в муниципальных лесах Октябрьского района Югры был введен 7 июля. При этом в регионе сохраняются особый противопожарный режим, введенный 28 апреля, запрет посещать леса с 25 мая и режим ЧС на всей территории автономного округа из-за лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га, 394 лесных пожара на площади 39 654,62 и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.