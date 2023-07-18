В Воронеже задержали подозреваемого в двойном убийстве

Мужчина дал признательные показания

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже подозреваемого в двойном убийстве на территории Хохольского района Воронежской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В Воронеже мужчина задержан по подозрению в совершении двойного убийства <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 июля в Хохольском районе были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. "По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания. Сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным воронежских СМИ, что в Хохольском районе 6 июля возле машины были найдены два трупа в камуфляжной одежде.