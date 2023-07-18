В Приморье задержали шесть организаторов незаконной игорной деятельности

Следователи провели обыски в местах проведения азартных игр, изъяли компьютерную технику и телефоны

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Шесть человек задержаны во Владивостоке по подозрению в организации незаконной игорной деятельности в нежилых помещениях. Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр вне игорной зоны). По подозрению в совершении преступления задержано шесть местных жителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты не позднее 1 марта незаконно организовали во Владивостоке и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в игровых заведениях, расположенных в нежилых помещениях. Распределив роли, участники организованной группы осуществляли охрану и хозяйственное обеспечение игорных заведений, проводили учет и инкассацию дохода.

Следователи провели обыски в местах проведения азартных игр, изъяли компьютерную технику, телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.