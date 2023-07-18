На Сахалине женщина сбила троих человек на пешеходном переходе

Погиб ребенок

ТАСС, 18 июля. Женщина сбила троих человек на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла четырехлетняя девочка, еще два человека получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Сахалинской области.

"По предварительным данным, 18 июля, в 17:08 женщина-водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado при осуществлении левого поворота на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской совершила наезд на трех пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

В результате ДТП при проведении реанимации четырехлетняя девочка 2019 года рождения погибла. Еще одна девочка 2005 года рождения и женщина 1983 года рождения получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.