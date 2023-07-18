18 июля, 09:57

В Приморском крае в городе Артеме восстановили электроснабжение

Без света оставались почти 10 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в приморском городе Артеме, где из-за аварии света не было почти у 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Подача электричества восстановлена. К 13 часам (06:00 мск) свет был у всех", - сказали в пресс-службе.

Аварийное отключение электроснабжения произошло в результате аварии на подстанции "Артемовская" утром во вторник. Без света оставались более 9,5 тыс. человек в 37 многоквартирных и 1 600 частных домах. 

Теги:
РоссияПриморский край
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