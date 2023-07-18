В Брянске из-за аварии без воды остались жители 16 многоэтажных домов

В пресс-службе городской администрации сообщили, что также под отключение попали поликлиника, средняя и музыкальная школы

БРЯНСК, 18 июля. /ТАСС/. Жители 16 многоквартирных жилых домов, а также поликлиника, средняя и музыкальная школы остались без холодной воды из-за прорыва водопровода по улице Фокина в Брянске. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в 10:25 в городскую ЕДДС поступила информация о том, что в связи с прорывом водопровода по ул. Фокина, 27/43 ряд потребителей Советского района были отключены от холодного водоснабжения. На данный момент без воды остаются 16 многоквартирных жилых домов, поликлиника, обычная и музыкальная школы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что под отключение попали жители домов №№ 18, 20, 22, 27/43, 29, 31, 34б, 35, 37, 37а, 37б по улице Фокина, домов №№ 1, 3 по ул. Карла Маркса, домов №№ д.41, 41а по улице Луначарского и дома 23 по ул. Пролетарской.

"Над устранением аварии работает бригада "Брянского городского водоканала", - отметили в мэрии.

Это вторая авария на водопроводе в Советском районе Брянска за последние два дня. В понедельник из-за прорыва водопроводной сети по адресу ул. Костычева, 66 была остановлена насосная станция 311 квартала, из-за чего холодное водоснабжение отключили в домах по улицам Дуки, Костычева, Авиационной и переулку Пилотов, последствия прорыва устранили в течение дня.