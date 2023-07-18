Суд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Юрлицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал на 4 млн рублей телеканал ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент ТАСС.

"Признать телеканал ТВ-3 виновным в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", - огласила решение судья.

По части 2 статьи 6.21.2 юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ТВ-3 - российский федеральный телеканал, который специализируется на показе сериалов, художественных и документальных фильмов преимущественно мистического характера. Он входит в холдинг "Газпром-медиа".

Это не первый за последнее время административный протокол в отношении российских компаний за демонстрацию ЛГБТ-отношений. 4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. 13 июля Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр Ivi из-за неверной возрастной маркировки фильма "Идеальный незнакомец" с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Также ранее по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".