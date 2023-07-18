18 июля, 09:39,
обновлено 18 июля, 10:19
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели мужчины под Волновахой в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили 12 снарядов

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в поселке Владимировка под Волновахой ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Населенный пункт Владимировка: погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении. По данным представительства, украинские войска выпустили 12 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Кроме того, в результате обстрела Кировского района Донецка зафиксированы попадания снарядов в два многоквартирных жилых дома и одну из школ города. Также украинские войска нанесли удар по жилому дому в Куйбышевском районе Донецка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация