В ДНР сообщили о гибели мужчины под Волновахой в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили 12 снарядов

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в поселке Владимировка под Волновахой ДНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Владимировка: погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении. По данным представительства, украинские войска выпустили 12 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Кроме того, в результате обстрела Кировского района Донецка зафиксированы попадания снарядов в два многоквартирных жилых дома и одну из школ города. Также украинские войска нанесли удар по жилому дому в Куйбышевском районе Донецка.