18 июля, 09:44,
обновлено 18 июля, 09:51
Военная операция на Украине

В Белгородской области пять человек получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

Евгений Силантьев/ ТАСС, архив
© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 18 июля. Пять человек ранены при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраины поселка Шамино в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали - мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2", - написал он.

По данным Гладкова, один мужчина в результате обстрела ВСУ получил осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, у еще четырех человек - ранения легкой степени. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона. 

Теги:
РоссияГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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