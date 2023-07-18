В Белгородской области пять человек получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 18 июля. Пять человек ранены при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраины поселка Шамино в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали - мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2", - написал он.

По данным Гладкова, один мужчина в результате обстрела ВСУ получил осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, у еще четырех человек - ранения легкой степени. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.