На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и возможных смерчей

В ГУ МЧС призвали жителей и гостей региона быть осторожными и следить за изменениями погодных условий

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае до пятницы из-за ливней, гроз, сильного ветра и возможных смерчей над морем. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение. В течение суток 19 и 20 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. На реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) - подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

При этом во вторник и среду местами в южной половине края (исключая Черноморское побережье) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В ГУ МЧС призвали жителей и гостей края быть осторожными и следить за изменениями погодных условий.

На минувшей неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. Больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где были подтоплены около 290 домов и 650 придомовых территорий, а также социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению коммунальных сетей продолжаются.