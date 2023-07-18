Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Годовалый малыш выпал из окна квартиры жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал московской прокуратуры.

"Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже жилого дома по ул. Оренбургская. Мальчик 2022 года рождения госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, на момент инцидента мать ребенка находилась в квартире и отвлеклась, оставив его без присмотра.

Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту, а также контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.