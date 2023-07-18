В центре Перми во дворе жилого дома обнаружили мину

В Росгвардии сообщили, что обнаруженный предмет не представляет опасности для жителей

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Мину обнаружили в центре Перми во дворе дома на улице 1-й Красноармейской при проведении работ по благоустройству. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

"18 июля поступило сообщение о том, что в ходе проведения работниками МКУ "Благоустройство Свердловского района" города Перми земляных работ по адресу: 1-я Красноармейская, 37 во дворе дома обнаружен предмет, похожий на часть снаряда. Сотрудники данный предмет перенесли на газон, место огородили сигнальной лентой и вызвали сотрудников полиции. К месту обнаружения выехали сотрудники полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении.

В Росгвардии ТАСС пояснили, что обнаруженный предмет - мина, не представляющая опасности. "Взрывотехники определили, что находка не представляет опасности для жителей Перми. Будет уничтожена в безопасном месте", - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пермскому краю.