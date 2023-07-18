В Белгородской области повреждена линия электропередачи из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 18 июля. Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован в Валуйском районе Белгородской области, осколками снарядов повреждена линия электропередачи в двух населенных пунктах. Об этом написал в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка", - написал он.

По данным Гладкова, аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий.