18 июля, 12:22
Военная операция на Украине

В Белгородской области повреждена линия электропередачи из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 18 июля. Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован в Валуйском районе Белгородской области, осколками снарядов повреждена линия электропередачи в двух населенных пунктах. Об этом написал в своем Telegram-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка", - написал он.

По данным Гладкова, аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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