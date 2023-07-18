В Энергодаре пресекли деятельность шпиона, передававшего координаты охраняющих ЗАЭС сил РФ

По данным УФСБ, задержанный рассказал, что совершил преступление по просьбе брата, служащего в украинской армии

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области пресекли в Энергодаре деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель города Энергодара, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции. Полученную информацию злоумышленник отправлял своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины, действующем на запорожском направлении. Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации", - сообщили в управлении.

По данным УФСБ, в результате реализации оперативно-разыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие жителя Энергодара в работе на Вооруженные силы Украины. "Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - отметили в управлении.

В ходе следственных действий, видеозаписи которых распространила пресс-служба УФСБ, задержанный рассказал, что совершил преступление по просьбе брата, служащего в украинской армии.