18 июля, 12:02,
обновлено 18 июля, 12:36
Военная операция на Украине

В Энергодаре пресекли деятельность шпиона, передававшего координаты охраняющих ЗАЭС сил РФ

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

По данным УФСБ, задержанный рассказал, что совершил преступление по просьбе брата, служащего в украинской армии

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области пресекли в Энергодаре деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

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"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель города Энергодара, передававший координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции. Полученную информацию злоумышленник отправлял своему родственнику, проходящему службу в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины, действующем на запорожском направлении. Своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов по российским позициям, в результате которых погибли и были ранены военнослужащие Российской Федерации", - сообщили в управлении.

По данным УФСБ, в результате реализации оперативно-разыскных и следственных мероприятий собраны материалы, изобличающие жителя Энергодара в работе на Вооруженные силы Украины. "Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - отметили в управлении.

В ходе следственных действий, видеозаписи которых распространила пресс-служба УФСБ, задержанный рассказал, что совершил преступление по просьбе брата, служащего в украинской армии. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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