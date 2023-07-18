18 июля, 12:54

В Южной Корее число погибших из-за наводнений достигло 44

© ТАСС/ Reuters

По данным национальной спасательной службы, в центрах временного размещения в 15 городах до сих пор находятся более 5,6 тыс. человек

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Республике Корея, достигло 44. Об этом сообщила во вторник национальная спасательная служба.

По ее данным, тела трех человек, ранее числившихся пропавшими без вести, были обнаружены в районе города Ёнчхон (восточная провинция Кёнсан-Пукто). Все погибшие - жители сельской местности в возрасте старше 60 лет.

Ведомство отмечает, что в центрах временного размещения в 15 городах до сих пор находятся более 5,6 тыс. человек. Подтоплено 316 га сельскохозяйственных земель, ущерб нанесен 39 объектам культурного наследия. 

Теги:
Республика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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