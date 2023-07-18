18 июля, 12:59

В Польше самолет упал на ангар с людьми во время тренировочного полета

На борту были инструктор и два ученика, инструктор погиб

ТАСС, 18 июля. Самолет Cessna, упавший в понедельник на ангар с людьми в центральной части Польши, был поднят в воздух для тренировочного полета. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник выводы Государственной комиссии республики по расследованию авиационных происшествий.

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По словам заместителя председателя комиссии Анджея Бартосевича, самолет упал "во время учебного полета после отрыва от земли". "На борту находились трое пилотов - инструктор и два ученика. Инструктор погиб", - добавил он.

Первичный осмотр места крушения показал, что самолет полностью разрушен, так как после падения на него обрушились части ангара.

Как сообщали ранее спасательные службы, в момент падения самолета в ангаре находились 12 человек, укрывшиеся там от непогоды. Пять человек погибли, семь получили ранения разной степени тяжести. Один пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Пострадал также один из пилотов-учеников. Второй не получил никаких повреждений.

Польская прокуратура начала расследование по данному происшествию. Инцидентом занимается также Государственная комиссия Польши по расследования авиационных происшествий. Следователи рассматривают три основные причины случившегося - неблагоприятные погодные условия, поломку самолета и человеческий фактор. 

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