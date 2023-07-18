В Польше самолет упал на ангар с людьми во время тренировочного полета

На борту были инструктор и два ученика, инструктор погиб

ТАСС, 18 июля. Самолет Cessna, упавший в понедельник на ангар с людьми в центральной части Польши, был поднят в воздух для тренировочного полета. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник выводы Государственной комиссии республики по расследованию авиационных происшествий.

По словам заместителя председателя комиссии Анджея Бартосевича, самолет упал "во время учебного полета после отрыва от земли". "На борту находились трое пилотов - инструктор и два ученика. Инструктор погиб", - добавил он.

Первичный осмотр места крушения показал, что самолет полностью разрушен, так как после падения на него обрушились части ангара.

Как сообщали ранее спасательные службы, в момент падения самолета в ангаре находились 12 человек, укрывшиеся там от непогоды. Пять человек погибли, семь получили ранения разной степени тяжести. Один пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Пострадал также один из пилотов-учеников. Второй не получил никаких повреждений.

Польская прокуратура начала расследование по данному происшествию. Инцидентом занимается также Государственная комиссия Польши по расследования авиационных происшествий. Следователи рассматривают три основные причины случившегося - неблагоприятные погодные условия, поломку самолета и человеческий фактор.