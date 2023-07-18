18 июля, 13:22,
обновлено 18 июля, 13:39

В Калининграде произошел пожар в расселенном доме

К тушению привлекли 18 человек и 5 единиц техники

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. В Калининграде произошел пожар в расселенном доме, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

"На улице Павлика Морозова горит расселенный дом. 120 "квадратов" кровли. Вызов [пожарным и спасательным службам] поступил в 13:24 (14:24 мск)", - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия задействовали 18 сотрудников МЧС России, привлекли 5 спецавтомобилей.

В 14:18 (15:18 мск) пожар локализовали. 

В пресс-службе пока не уточнили ТАСС этажность дома и угрожает ли огонь другим строениям. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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