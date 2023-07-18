На видеосервис Wink составили протокол за показ несовершеннолетним фильма с ЛГБТ

Как отметили в Никулинском суде Москвы, дата рассмотрения протокола пока не назначена

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении видеосервиса Wink, за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Протокол в отношении ООО "Рестрим Медиа" зарегистрирован 17 июля. Дата его рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. Статья 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) предусматривает наказание в виде штрафа до 4 млн рублей, юридическим лицам также может грозить административное приостановление деятельности.

Ранее суды в Москве уже назначали штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск", "Мегафон-ТВ".