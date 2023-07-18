В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Пострадали двое

ТАСС, 18 июля. Грузовая "Газель" и автомобиль Ford столкнулись на трассе в Саратовской области, сообщил во вторник начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале. ДТП произошло на 242-м км федеральной трассы Р-208.

"В 15:51 (14:51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Карамышка произошло столкновение грузовой "Газели" и Ford", - написал Юрин.

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, погибли 13-летний мальчик, мужчина в возрасте 70 лет и женщина 68 лет. Одним из госпитализированных стал 17-летний пассажир легкового автомобиля. "В результате ДТП водитель и пассажир-женщина автомобиля Ford Kuga погибли, пассажир Ford Kuga и водитель "Газели" доставлены в медучреждение. Установлено, что еще погиб несовершеннолетний пассажир Ford Kuga", - отметили в управлении.

Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. Как отмечал Юрин, одного человека из "Газели" и одного человека из Ford госпитализировали в тяжелом состоянии.

​​​​​​​В новость внесены изменения (17:35) - увеличилось число погибших.