В Прикамье после ДТП с пятью погибшими возбудили уголовное дело

В аварии также пострадали женщина и мужчина

ПЕРМЬ, 18 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после аварии с пятью погибшими в Большесосновском округе Пермского края. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По факту ДТП с пятью погибшими на территории Большесосновского района Пермского края следователем межмуниципального отдела МВД России "Очерский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ГУ МВД.

По информации ведомства, на 13-м км автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегруза из-за повреждения колеса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Chery, Lada и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Водителя грузового автомобиля и пассажирку мотоцикла доставили в медицинское учреждение. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения Прикамья, на сегодняшний день женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина - в удовлетворительном.