В одном из районов Бурятии град повредил социальные учреждения и дома

В республике ввели режим повышенной готовности

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Град выпал в Закаменском районе Бурятии, повредив социальные учреждения, несколько домов и огороды. Местным жителям оказывают помощь, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Дал поручение оперативно помочь Закаменскому району. Там уже работает комиссия по оценке ущерба от сегодняшнего крупного града, введен режим повышенной готовности", - написал Цыденов.

По предварительной оценке, в поселках Бургуй повреждена кровля школы и детского сада, девять частных домов. В Хуртаге повреждены огороды, зерновые и кормовые культуры. В Улекчине зафиксировали повреждение кровли в двух домах, а также побило посадки в огородах.